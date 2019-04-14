Чинний президент України та кандидат на виборах 2019 року Петро Порошенко прибув на НСК "Олімпійський". Він дебатує з експертами та журналістами у прес-залі НСК «Олімпійський»

https://racurs.ua/ua/n120726-poroshenko-debatuie-z-jurnalistamy-u-pres-zali-nsk-olimpiyskyy.html

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Чинний президент України та кандидат на виборах 2019 року Петро Порошенко прибув на НСК «Олімпійський». Він дебатує з експертами та журналістами у прес-залі НСК «Олімпійський».

Зустріч відбувається без кандидата Володимира Зеленського, хоча на сцені присутні дві невеличкі трибуни для виступів. Модератором зустрічі є журналіст Андрій Куліков.

Спочатку Порошенко вийшов до людей на площі перед стадіоном і обіцяв прийти до виборців після спілкування із журналістами.

Навколо найбільшої спортивної арени країни уранці 14 квітня було багато правоохоронців. До стадіону потрохи стікалися люди. Його забрендовано у кольори передвиборчої кампанії чинного президента, на площах біля НСК публіку «розігрівають» концертами українських виконавців.

Дебати Порошенка та Зеленського отримали довгу історію. Після першого туру виборів Порошенко заявив, що чекає кандидата у президенти Володимира Зеленського на дебати 14 квітня на НСК «Олімпійський». Зеленський у відеозверненні заявив, що його дебати з Порошенком відбудуться 19 квітня. У президента відповіли, що Порошенко чекає на Зеленського на дебати і 14-го, і 19 квітня.

У команді Зеленського заявили, що не прийдуть на дебати на стадіон 14 квітня. Своєю чергою, у штабі цього кандидата запропонували дебатувати із Порошенком у прямому ефірі по телемосту.

Сьогодні команда Порошенко висунула умову щодо своєї участі в дебатах на НСК «Олімпійський» 19 квітня. Чинний президент погодився взяти участь в дебатах 19 квітня на стадіоні, якщо час цієї дискусії не збігатиметься з офіційним часом дебатів в ефірі Суспільного.

Речник виборчого штабу Порошенка Олег Медведєв повідомив, що Порошенко піде на НСТУ відповідно до законодавства.