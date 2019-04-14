Порошенко пояснив, чому порівняв Зеленського з Путіним на своїх бордах

https://racurs.ua/ua/n120727-poroshenko-poyasnyv-chomu-porivnyav-zelenskogo-z-putinym-na-svoyih-bordah.html

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Чинний президент України Петро Порошенко розповів, чому його команда поширила по країні після першого туру виборів борди із зображенням президента РФ Володимира Путіна.

Чимало виборців побачили у цій рекламі натяк на те, що піарники Порошенка порівнюють Путіна із кандидатом Володимиром Зеленським.

На дебатах, які відбуваються сьогодні у прес-залі НСК «Олімпійський», Порошенко заявив, що не мав наміру порівнювати Зеленського із Путіним.

«Я не ставлю між ними знаку дорівнює", — заявив Порошенко.

Водночас він нагадав, що президент РФ під час перевиборчої кампанії в Україні неодноразово заявляв, що Росії вигідний будь-який новий президент, окрім Порошенка.

«Тому Україні треба обрати сильного, досвідченого кандидата, здатного протистояти Росії», — вважає Порошенко.

Він нагадав, що Росія у 2019 році заморозила питання звільнення українських заручників і захоплених у полон моряків, чекаючи на зміну влади в Україні.