Роботов научили импровизации американские ученые. Фото: 3DNews

https://racurs.ua/n120744-robotov-nauchili-improvizacii-amerikanskie-uchenye.html

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Роботов научили импровизации инженеры из университета в Беркли. Ученые разработали алгоритм, который позволяет машинам самостоятельно принимать решения.

После получения задания от пользователя алгоритм проводит расчеты и планирует последовательности действий для манипулятора, сообщается на сайте проекта Berkeley Artificial Intelligence Research.

Нейросеть создает из последовательностей действий видео и вероятные синтезированные следующие кадры. Алгоритм анализирует эти видео и сравнивает их с изображением с задачей пользователя. После анализа видео алгоритм планирует наиболее удачные действия для выполнения задания. Когда робот определил лучший вариант действий, он выполняет задание.

Для того, чтобы научить робота импровизации ученые использовали два варианта: имитационное обучение и «без учителя». В первом варианте, ученые брали манипулятор и с помощью него показывали, как нужно переставлять вещи. Во время учебы «без учителя» робот самостоятельно выбирал порядок действий для выполнения заданий.