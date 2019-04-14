Роботів навчили імпровізації американські вчені

Роботи зможуть імпровізувати. Фото: 3DNews

https://racurs.ua/ua/n120744-robotiv-navchyly-improvizaciyi-amerykanski-vcheni.html

Ракурс

Роботів навчили імпровізації інженери з університету у Берклі. Вчені розробили алгоритм, який дозволяє машинам самостійно приймати рішення.

Після отримання завдання від користувача алгоритм проводить розрахунки та планує послідовності дій для маніпулятора, повідомляється на сайті проекту Berkeley Artificial Intelligence Research.

Нейромережа створює з послідовностей дій відео та ймовірні синтезовані наступні кадри. Алгоритм аналізує ці відео та порівнює їх із зображенням із завданням користувача. Після аналізу відео алгоритм планує найбільш вдалі дії для виконання завдання. Коли робот визначив найкращий варіант дій, він виконує завдання.

Для того, щоб навчити робота імпровізації науковці використовували два варіанти: імітаційне навчання та «без вчителя». У першому варіанті, вчені брали маніпулятор та за допомогою нього показували, як необхідно переставляти речі. Під час навчання «без вчителя» робот самостійно обирав порядок дій для виконання завдань.