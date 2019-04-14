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У Німеччині в річці підірвали 250-кілограмову бомбу часів Другої світової війни. Фото: Ракурс
У Німеччині у річці підірвали 250-кілограмову бомбу часів Другої світової війни (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n120743-u-nimechchyni-u-richci-pidirvaly-250-kilogramovu-bombu-chasiv-drugoyi-svitovoyi-viyny-foto-video.htmlРакурс
Бомбу часів Другої світової війни ліквідували у річці Майн у німецькому Франкфурті сьогодні, 14 квітня.
Для проведення безпечної операції зі знешкодження бомби правоохоронці евакуювали близько 600 чоловік з будинків, які розташовувалися недалеко від місця запланованого вибуху, повідомляє Bild, передає «Європейська правда».
Також було перекритотериторіюбіля річки для пішоходів, велосипедистів та автомобілів.
Знешкодженням бомби займалися фахівці-вибухотехніки. Вибух супроводжувався гучним звуком і потужним фонтаном на річці Майн. За словами фахівців, більше бомба не загрожує мешканцям міста.
Зазначимо, що американську бомбу вагою 250 кг виявили рятувальники у вівторок. Правоохоронці розробили план щод знешкодження об'єкта.
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