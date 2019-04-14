У Німеччині в річці підірвали 250-кілограмову бомбу часів Другої світової війни. Фото: Ракурс

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Бомбу часів Другої світової війни ліквідували у річці Майн у німецькому Франкфурті сьогодні, 14 квітня.

Для проведення безпечної операції зі знешкодження бомби правоохоронці евакуювали близько 600 чоловік з будинків, які розташовувалися недалеко від місця запланованого вибуху, повідомляє Bild, передає «Європейська правда».

Також було перекритотериторіюбіля річки для пішоходів, велосипедистів та автомобілів.

Знешкодженням бомби займалися фахівці-вибухотехніки. Вибух супроводжувався гучним звуком і потужним фонтаном на річці Майн. За словами фахівців, більше бомба не загрожує мешканцям міста.

Зазначимо, що американську бомбу вагою 250 кг виявили рятувальники у вівторок. Правоохоронці розробили план щод знешкодження об'єкта.