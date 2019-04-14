Напад на авто посла України у Великій Британії. Фото: InfoResist

https://racurs.ua/ua/n120742-napad-na-avto-posla-ukrayiny-pravoohoronci-pidozruut-psyhichnu-hvorobu-u-zlovmysnyka.html

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Британські правоохоронці підозрюють психічну хворобу у чоловіка, який навмисно протаранив авто українського посла у Лондоні.

Нападника на авто українського посла направили на діагностичну експертизу, повідомляють у Скотленд-Ярді, передають УНН.

Зазначимо, що вчора перед будівле посольства України у Великій Британії стався інцидент. Чоловік навмисно протаранив авто українського посла. На місце події прибули правоохоронці, вони заблокували автомобіль порушника, проте він знову вдарив авто посла. Через це правоохоронці зробили декілька пострілів по машині зловмисника. Ніхто зі співробітників посольства України не постраждав.

Порушника було затримано відповідно до закону про психічне здоров’я. Повідомляється, що його направлять на лікування до госпіталю.