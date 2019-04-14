Нападение на авто посла Украины: правоохранители подозревают психическую болезнь у злоумышленника

Нападение на авто посла Украины. Фото: InfoResist

https://racurs.ua/n120742-napadenie-na-avto-posla-ukrainy-pravoohraniteli-podozrevaut-psihicheskuu-bolezn-u-zloumyshlennika.html

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Британские правоохранители подозревают психическую болезнь у мужчины, который намеренно протаранил авто украинского посла в Лондоне.

Напавшего на авто украинского посла направили на диагностическую экспертизу, сообщают в Скотленд-Ярде, передают УНН.

Отметим, что вчера перед зданием посольства Украины в Великобритании произошел инцидент. Мужчина намеренно протаранил авто украинского посла. На место происшествия прибыли правоохранители, они заблокировали автомобиль нарушителя, однако он снова ударил авто посла. В связи с этимправоохранители сделали несколько выстрелов по машине злоумышленника. Никто из сотрудников посольства Украины не пострадал.

Нарушитель был задержан в соответствии с законом о психическом здоровье. Сообщается, что его направят на лечение в госпиталь.