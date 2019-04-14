В Германии ликвидировали бомбу времен Второй мировой войны. Фото: Ракурс

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Бомбу времен Второй мировой войны ликвидировали в реке в Германии сегодня, 14 апреля.

Для проведения безопасной операции по обезвреживанию бомбы правоохранители эвакуировали около 600 человек из домов, которые располагались по близости от места запланированного взрыва, сообщает Bild, передает «Европейская правда».

Также была перекрыта территория возле реки для пешеходов, велосипедистов и автомобилей.

Обезвреживанием бомбы занимались специалисты-взрывотехники. Взрыв сопровождался громким звуком и мощным фонтаном на реке Майн. По словам специалистов, больше бомба не представляет опасности.

Отметим, что американскую бомбу весом 250 кг обнаружили спасатели во вторник. Правоохранители разработали план по обезвреживанию объекта.