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Ракурс
Білборди Порошенка. Фото: obozrevatel.com

В українських містах з’явилися білборди у стилістиці Порошенка з написом «Кінець» (ФОТО)

14 кві 2019, 22:26
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В українських містах з’явилися білборди устилістиці агітаційної компанії Петра Порошенка з написом «Кінець».

Користувачі соцмереж поділилися фотографіями цих білбордів. Наразі такі борди помітили у Києві та Чернівцях.

Передвиборчі штаби кандидатів у президенти ще не прокоментували ситуацію. Хто є замовником такої провокаційної реклами ще не відомо. Користувачі соцмереж називають ці борди чорним піаром.

В українських містах з'явилися білборди у стилістиці Порошенка. Фото: obozrevatel.com

В українських містах з'явилися білборди у стилістиці Порошенка. Фото: obozrevatel.com

В українських містах з'явилися білборди у стилістиці Порошенка. Фото: obozrevatel.com

В українських містах з'явилися білборди у стилістиці Порошенка. Фото: obozrevatel.com

В украинских городах появились билборды в стилистике Порошенко с надписью «Конец». Фото: obozrevatel.com

Зазначимо, сьогодні під час зустрічі з журналістами на НСК «Олімпійському» Порошенко розповів про те, чому використовував у своїй рекламі зображення президента РФ Володимира Путіна. Порошенко нагадав, що у своїх виступах президент РФ неодноразово заявляв, що його влаштує будь-який президент України, окрім Порошенка. Тому, за словами чинного президента України, країні необхіднадосвідчена людина, яка зможе протистояти агресії Росії.

Джерело: Ракурс


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