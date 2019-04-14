Білборди Порошенка. Фото: obozrevatel.com

https://racurs.ua/ua/n120745-v-ukrayinskyh-mistah-z-yavylysya-bilbordy-u-stylistyci-poroshenka-z-napysom-kinec-foto.html

Ракурс

В українських містах з’явилися білборди устилістиці агітаційної компанії Петра Порошенка з написом «Кінець».

Користувачі соцмереж поділилися фотографіями цих білбордів. Наразі такі борди помітили у Києві та Чернівцях.

Передвиборчі штаби кандидатів у президенти ще не прокоментували ситуацію. Хто є замовником такої провокаційної реклами ще не відомо. Користувачі соцмереж називають ці борди чорним піаром.

Зазначимо, сьогодні під час зустрічі з журналістами на НСК «Олімпійському» Порошенко розповів про те, чому використовував у своїй рекламі зображення президента РФ Володимира Путіна. Порошенко нагадав, що у своїх виступах президент РФ неодноразово заявляв, що його влаштує будь-який президент України, окрім Порошенка. Тому, за словами чинного президента України, країні необхіднадосвідчена людина, яка зможе протистояти агресії Росії.