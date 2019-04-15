Банкротство граждан: Порошенко подписал новый закон. Фото: Клерк

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Украинские граждане смогут признавать себя банкротами. Президент Украины Петр Порошенко подписал сегодня соответствующий закон, который призван защитить украинцев от давления кредиторов.

Согласно новому закону, любое физическое лицо может объявить о банкротстве через суд и создать для себя условия для восстановления платежеспособности без внешнего давления. Об этом президент заявил на встрече с представителями иностранного и украинского бизнеса, передает «Громадське».

Эта процедура не является односторонней. Так как обычный человек получает защиту от давления кредиторов, те, в свою очередь, по закону получат гарантию возврата выданных займов.

Когда закон вступит в силу, процедуру можно будет провести через хозяйственный суд при участии арбитражного управляющего. Также есть вариант досудебного объявления банкротства.

Отметим, что процедура банкротства также помогает очистить кредитную историю заявившего физического лица.

Этот закон приняли в Раде еще 18 октября прошлого года. Его поддержали 237 депутатов.

Ранее сообщалось, что кодекс Украины по процедурам банкротства состоит из четырех книг. В них указаны общие положение закона, а также банкротство юридических и физических лиц.