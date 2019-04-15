ФСБ продлила следствие по делу пленных украинских моряков на три месяца, фото — Громадське

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Следователи Федеральной службы безопасности РФ продлили срок предварительного расследования по делу против военнопленных украинских моряков на три месяца — до конца августа.

Руководитель Московской городской коллегии адвокатов «Форт» Сергей Бадамшин сообщил 15 апреля в Фейсбук, что в результате такого решения прокуратура ходатайствует перед судом о продлении срока содержания под стражей в отношении всех военнопленных. В ближайшее время российские суды могут оставить их за решеткой до конца июля.

Сегодня в Москву прибыли родственники моряков, а также украинский омбудсмен Людмила Денисова. Они будут присутствовать на судебных заседаниях относительно продлении меры пресечения военнопленным, которые начнутся 17 апреля в Лефортовском суде.

Сегодня в посольстве Украины в Москве родственники и украинские дипломаты провели организационную встречу. Семьи украинских моряков намерены во вторник передать в Лефортовский СИЗО продукты и вещи.

Напомним, что 10 апреля украинским военнопленным морякам в Москве провели комиссионную комплексную амбулаторную психолого-психиатрическую судебную экспертизу без присутствия адвокатов.

Российский правозащитный центр «Мемориал» признал политическими заключенными всех украинских моряков. Правозащитники считают нападение на украинские корабли международным военным конфликтом.

В конце ноября 2018 года три украинских корабля при пересечении Керченского пролива были атакованы российскими военными. Корабли и их экипажи захватили в плен.