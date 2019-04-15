Банкрутство громадян: Порошенко підписав новий закон. Фото: Клерк

https://racurs.ua/ua/n120769-bankrutstvo-gromadyan-poroshenko-pidpysav-novyy-zakon.html

Ракурс

Українські громадяни зможуть визнавати себе банкрутами. Президент України Петро Порошенко підписав сьогодні відповідний закон, який покликаний захистити українців від тиску кредиторів.

Згідно з новим законом, будь-яка фізична особа може оголосити про банкрутство через суд і створити для себе умови для відновлення платоспроможності без зовнішнього тиску. Про це президент заявив на зустрічі з представниками іноземного та українського бізнесу, передає «Громадське».

Ця процедура не є односторонньою. Так як звичайна людина отримує захист від тиску кредиторів, ті, в свою чергу, згідно із законом, отримають гарантію повернення виданих позик.

Коли закон набуде чинності, процедуру можна буде провести через господарський суд за участю арбітражного керуючого. Також є варіант досудового оголошення банкрутства.

Зазначимо, що процедура банкрутства також допомагає очистити кредитну історію фізичної особи.

Цей закон прийняли в Раді ще 18 жовтня минулого року. Його підтримали 237 депутатів.

Раніше повідомлялося, що кодекс України з процедур банкрутства складається з чотирьох книг. У них вказані загальні положення закону, а також банкрутство юридичних і фізичних осіб.