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Ракурс
Осталось семь дней: вице-спикеру ВР Геращенко угрожают по телефону. Фото: rg

«Осталось семь дней»: Геращенко показала смс с угрозами (ФОТО)

15 апр 2019, 15:26
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Первый вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко регулярно получает телефонные угрозы. Неизвестные лица присылают сообщения на мобильник и почту чиновницы.

По словам Геращенко, она не боится угроз и не жаловалась в Министерство внутренних дел (МВД). Чиновница призналась, что раньше ей уже угрожали при режиме Януковича, однако детали она не раскрыла. Об этом Геращенко сообщила на своей странице в Facebook.

Геращенко угрожают по телефону. Фото: Facebok/Геращенко

В своем сообщении Геращенко также обратилась к МВД и попросила начать заниматься своими обязанностями, а не комментировать ролики в интернете и избирательный процесс.

Чиновница отметила, что избирательным процессом занимается Центризбирком, а МВД должно сосредоточиться на преступности и безопасности украинцев.

В конце сообщения Геращенко все же поблагодарила простых полицейских за их тяжелую работу.

Заявление Геращенко об угрозах

Как ранее сообщал «Ракурс», в начале марта, когда Геращенко была в Одессе, ее карточка голосовала в Верховной Раде.

Источник: Ракурс


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