Полицейская погоня, таран авто и стрельба: как на Ровенщине ловили пьяного водителя с оружием. Фото: KP.UA

https://racurs.ua/n120772-policeyskaya-pogonya-taran-avto-i-strelba-kak-na-rovenschine-lovili-pyanogo-voditelya-s-orujiem.html

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Тройное ДТП с участием пьяного вооруженного водителя, полицейских и рядовых граждан произошло в Ровенской области около 3.00 ночи.

Водитель BMW на иностранной регистрации создавал аварийные ситуации на дороге близ села Александрия и игнорировал требования патрульных об остановке, в связи с чем полиция на Mitsubishi Outlander отправилась в погоню за нарушителем. Последний лишь увеличил скорость, направляясь в сторону Ровно.

Возле села Малый Житин лихач протаранил патрульный автомобиль Toyota Prius, который двигался ему навстречу с включенными маячками. Но даже это не остановило нарушителя: резко развернувшись на полосу встречного движения, он врезался в Mitsubishi Outlander, водитель которого решил заблокировать BMW.

Остановили нарушителя лишь выстрелы полицейских по колесам его авто. После этого водитель решил сдаться.

Как оказалось при осмотре BMW, в салоне было оружие — травматический пистолет без разрешительных документов. Сам водитель находился в состоянии опьянения: драгер показал 1,62 промилле алкоголя. Позже была установлена его личность — это 32-летний житель села Витковичи.

В результате аварии пострадали двое патрульных, им понадобилась медицинская помощь. Также травмы получил пассажир BMW — 32-летний товарищ водителя.

Начато расследование согласно ч. 2 ст. 342 (сопротивление представителю полиции) и ст. 345 (насилие в отношении работника полиции) УК Украины.