Приговорили пророссийского диверсанта. Фото: Прикордоння

https://racurs.ua/n120773-sud-v-odesse-vynes-prigovor-prorossiyskomu-diversantu-za-podgotovku-i-sovershenie-teraktov.html

Ракурс

К семи годам и восьми месяцам лишения свободы приговорили одессита, причастного к подготовке и совершения терактов в разных регионах Украины.

Приморский районный суд Одессы признал мужчину виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 14 (приготовление к преступлению), ч. 2 ст. 258 (террористический акт) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Продолжается судебное разбирательство в отношении пяти участников группировки. Об этом 15 апреля сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины.

Установлено, что в 2015 году злоумышленник присоединился к группе террористов, действовавших на территории Одесской и Николаевской областей. Житель Одессы изготавливал взрывные устройства. Прокремлевские диверсанты планировали осуществить ряд терактов в Украине, их задержали летом 2015 года.

Во время обысков в гараже одного из фигурантов уголовного дела нашли оружие, боеприпасы и самодельную взрывчатку. Это устройство должно было использоваться для совершения теракта в Николаеве. Эксперты установили, что детали устройства такие же, которые и были использованы во время взрывов на одесской железной дороге в апреле-июне 2015 года.

Напомним, 22 марта в Харькове сотрудники СБУ предотвратили теракт в метрополитене. Взрыв по заказу российских спецслужб должен был осуществить местный житель. За проведение теракта мужчине заплатили 15 тыс. дол.