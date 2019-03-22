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Террористический акт в метро Харькова предупредила СБУ. Фото: пресс-центр спецслужбы

Теракт в метрополитене Харькова предупредила СБУ (ФОТО, ВИДЕО)

22 мар 2019, 12:00
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Теракт на заказ российских спецслужб должен был осуществить житель Харькова. Планировалось, что злоумышленник совершит взрыв в харьковском метрополитене.

Правоохранители установили, что российские спецслужбы завербовали жителя Харькова для организации и осуществления теракта на одной из станций метро. Кураторы из России запланировали взрыв, что привел бы не только к многочисленным человеческим жертвам, но и к дестабилизации ситуации в стране. Об этом 22 марта сообщил пресс-центр украинской спецслужбы.

Правоохранители задокументировали, как представители спецслужб РФ передали потенциальному террористу взрывное устройство мощностью 600 гр. тротила, которое приводилось в действие телефонным звонком. Злоумышленник купил в городе гвозди, шурупы, болты и гайки, которыми планировал начинить взрывное устройство для усиления его поражающего действия. За взрыв в метро мужчине заплатили 15 тыс. долл.

Оперативники СБУ заблаговременно изъяли из тайника подрывника настоящее взрывное устройство и заменили его на «муляж». Злоумышленника задержали после установки на станции метро «Индустриальная» взрывного устройства. Задержанному уже сообщили о подозрении в совершении террористического акта.

Террористический акт в метро Харькова предупредила СБУ. Фото: пресс-центр спецслужбы

Напомним, в Одессе представители пророссийского «подполья» завербовали одного из местных жителей и постепенно подводили его к совершению теракта на нефтепроводе Одесса — Броды.

Источник: Ракурс


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