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Венгрия договорилась с Россией о покупке газа с 2020 года. Фото: Новые Известия

Будапешт согласился покупать российский газ в обход Украины

22 мар 2019, 11:17
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Венгрия в 2020 году будет получать российский газ в обход Украины, топливо будет попадать в страну через Австрию.

Такие поставки будут осуществляться, даже если Москва и Киев не заключат до конца текущего года соглашение о транзитных поставках топлива в Европейский Союз. Об этом по итогам переговоров с председателем правления российской корпорации «Газпром» Алексеем Миллером заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто, 22 марта сообщает DW со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Венгрии

По словам дипломата, для Будапешта вопрос энергетической безопасности также имеет геополитическую составляющую. В Венгрии наблюдают за тем, что новый контракт между Украиной и РФ по транзиту газа в Европу еще не подписан.

«Это означает, что легко может возникнуть ситуация, при которой Россия больше не будет поставлять газ в Европу через Украину. Мы должны подготовиться к этому, поскольку всегда должны брать в расчет худший сценарий при планировании мер безопасности энергоснабжения страны», — отметил Сиярто.

Министр добавил, что Венгрия сможет закупать часть природного газа через Австрию. Венгерские хранилища могут принять 6,3 млрд куб. м газа.

Министр добавил, что в долгосрочной перспективе Будапешт рассчитывает на мощности «Турецкого потока», который Российская Федерация строит совместно с Болгарией и Сербией.

Напомним, в правительстве Болгарии заявили, что российский «Газпром» остановит транзит газа через Украину в Турцию в 2020 году. Так, Россия планирует прекратить транзит по Трансбалканскому коридору.

Источник: Ракурс


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