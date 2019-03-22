Венгры Закарпатья разделены в нескольких избирательных округах, фото: Сергей Нужненко

https://racurs.ua/n119738-nardep-iz-zakarpatya-podal-v-sud-iz-za-nejelaniya-cik-sozdat-vengerskiy-izbiratelnyy-okrug-v-regione.html

Ракурс

Председатель Общества венгерской культуры Закарпатья народный депутат Василий Брензович подал в суд на Центральную избирательную комиссию (ЦИК) из-за ее нежелания создавать в регионе венгерский избирательный округ на следующих парламентских выборах.

В своем иске Брензович ссылается на ст. 18 Закона о выборах народных депутатов, в которой говорится, что границы избирательных округов должны формироваться с учетом интересов национальных меньшинств, сообщает Mukachevo.net

В этой статье указано, что места компактного проживания национальных меньшинств должны входить в один избирательный круг или, если количество представителей национальных меньшинств больше, чем нужно для формирования округа, они должны составлять большинство в одном из округов. Информацию о компактном проживании национальных меньшинств Центризбиркому предоставляет соответствующий орган исполнительной власти.

Депутат отмечает, что в настоящее время венгры разделены в трех округах. В частности, между несколькими округами разделен Береговский район Закарпатской области, где проживает наибольшая доля венгров.

Брензович отмечает, что обращался в ЦИК с соответствующим заявлением, однако получил ответ, что в ведомстве по разным причинам не могут выяснить, где именно проживают венгры на Закарпатье. Из-за этого отказа Брензович и обратился в суд.

Напомним, в прошлом году была обнародована видеозапись, сделанная в консульстве Венгрии в Берегово. На ней венгерские дипломаты выдают украинцам паспорта Венгрии и советуют скрывать этот факт от украинских властей.