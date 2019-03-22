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Ракурс
Приверженец Трампа признался в рассылке бомб критикам американского президента. Фото: Страна

Приверженец Трампа признался в рассылке бомб критикам американского президента

22 мар 2019, 11:05
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Приверженец президента США Дональда Трампа 57-летний американец Сезар Сайок признался в рассылке бомб критикам главы страны.

Во время судебного заседания, Сайок подтвердил свою вину в рассылке бомб, замаскированных под бандероли, лицам, которые критиковали Трампа, сообщает DW.

На заседании Сайок признал свою вину по 65 пунктам обвинения и теперь ему грозит пожизненное лишение свободы. Ожидается, что суд вынесет приговор Сайку в сентябре 2019 года.

Напомним, американца задержали в октябре 2018 года во Флориде в рамках масштабной спецоперации. Правоохранители подозревают его в отправке бомб критикам президента США, в том числе и известным людям: Бараку Обаме, экс-вице-президенту Джо Байдену, Хиллари Клинтон, Роберту де Ниро и телекомпании CNN.

Поклонник Трампа признался в рассылке бомб критикам президента. Фото: dw.com


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