Из Венгрии выслали 10 российских дипломатов. Фото:

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Ракурс

Угорщина висилає з країни 10 російських дипломатів.

У Будапешті вважають, що їхня діяльність несумісною з дипломатичним статусом. Ці особи повинні залишити країну. Угорське МЗС вже проінформувало посла Росії про таке рішення. Про це 8 вересня міністр закордонних справ Угорщини Аніта Орбан повідомила у Facebook.

Згідно з оцінкою угорської влади, 10 членів російської місії займалися в Угорщині діяльністю, неприйнятною для дипломатів відповідно до Віденської конвенції, — йдеться у повідомленні.

Дипломат наголосила, що Таким чином Угорщина хоче захистити свій суверенітет. Однак висилка російських дипломатів не означає розриву дипломатичних відносин з країною-агресором.

У Росії вже агресивно відреагували на цю подію. Представниця Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова пригрозила Угорщині.

Відповідь русофобському лобі в Будапешті буде жорсткою і болісною, — заявила вона.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що рішення Угорщини є «дуже своєчасним, яке зміцнить безпеку Угорщини та Європи загалом». І додав, що чим менше російських дипломатів працює в ЄС, тим менше буде актів саботажу, дезінформації та провокацій.

Нагадаємо, 11 серпня угорський парламент обрав новим президентом країни 73-річного Андраша Баку — колишнього головного суддю Верховного суду, який був відсторонений від посади після критики реформ судової системи уряду Віктора Орбана.