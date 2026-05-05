Єгипетські власті дозволили судну ASOMATOS розвантажити вкрадене українське зерно.

Єгипет схвалив розвантаження краденого українського зерна в своїх портах.

Судно ASOMATOS розвантажило 26,9 тис. т викраденої української пшениці в єгипетському порту Абу-Кір. А пять джнів тому генпрокурор України направив офіційний запит на правову допомогу до Міністерства юстиції Єгипту. У запиті йшлося про незаконний вантаж, яке через окупований Крим експортувала компанія «Агро-Фрегатом», що перебуває під санкціями. Про це міністр закордонних справ Андрій Сибіга 5 травня повідомив у соцмережі Х.

За його словами, Київ також надав усі необхідні дані та правові підстави для арешту судна та його вантажу. Попри це, єгипетська влада дозволила судну розвантажитися.

Українське МЗС наголосило, що вже четвертий раз країна-агресор Росія відмиває викрадене українське зерно в єгипетських портах з квітня.

Ми нагадуємо Єгипту та всім іншим країнам, що Україна пережила геноцид через голод минулого століття, коли Москва наказала забрати зерно у нашого народу. Тепер, коли Москва знову краде наше зерно, це викликає найгірші спогади, — написав Сибіга й закликав єгипетську владу дотримуватися міжнародного права.

Нагадаємо, нещодавно в порт Ізраїлю прибуло судно з вкраденим Росією українським зерном. Після цього президент Володимир Зеленський заявив, що Україна на основі інформації від розвідки готує відповідний санкційний пакет, який буде охоплювати й тих, хто безпосередньо перевозить це зерно, і тих фізичних та юридичних осіб, хто намагається заробляти на такій кримінальній схемі.

Після цього ізраїльська компанія «Ценципер», яка є одним із провідних імпортерів зернових у країні, відмовилася приймати партію українського зерна, що мала бути доставлена до порту Хайфи.