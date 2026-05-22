Українські БпЛА атакували нафтопереробний завод у Ярославлі.

У ніч на 22 травня підрозділи Сил оборони України в ніч на 22 травня завдали удару по цьому підприємству, яке розташоване приблизно за 700 км від українського кордону. Про це президент Володимир Зеленський повідомив у Telegram.

За його словами, цієї ночі українські сили діяли по цілях у Ярославлі. Зеленський відзначив, що «війну повертають на територію росії» як відповідь на її удари по українських містах.

Готуємо також інші прояви наших далекобійних санкцій та мідлстрайків у відповідь на російські удари по наших містах та громадах, — наголосив глава держави.

OSINT-аналітики вважають, дрони могли поцілити по НПЗ «Славнефть-ЯНОС» у Ярославлі. Над територією підприємства було видно яскравий спалах.

Як відомо, нафтопереробний завод «Славнефть-ЯНОС» є одним із найбільших у РФ та переробляє близько 15 млн т нафти на рік. Підприємство належить компанії «Славнефть», яку спільно контролюють «Роснефть» та «Газпром».

Нагадаємо, з початку повномасштабної війни Сили оборони України вдарили по щонайменше 24 із 33 російських нафтопереробних заводів, які мають потужність виробництва в понад 1 млн т нафти на рік. Серед найбільших заводів поза зоною атак залишилися лише Омський та Ангарський НПЗ, які розташовані за Уралом.