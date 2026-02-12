Новости
В РФ были атакованы НПЗ и стратегический оборонный завод. Фото:

Атакован НПЗ в Ухте и завод «Прогресс» в Тамбовской области РФ

12 фев 2026, 11:58
Безпілотники атакували НПЗ у Республіці Комі та оборонний завод «Прогрес» у Тамбовській області РФ.

Нафтопереробний завод «Лукойл-Ухтанафтоперобка» у місті Ухта, який зазнав ударів, бере участь у постачанні паливно-мастильних матеріалів окупаційної армії. На території підприємства пролунали вибухи, а в повітря піднявся величезний стовп диму. Про це пишуть моніторингові Telegram-канали.

А OSINT-аналітики поінформували, що БпЛА уразили потужності нафтозаводу, який розташований за понад 2 тис. км від України. Зазначається, що щонайменше три дрони досягли цілі й уразили потужності НПЗ.

Також було влучання по оборонному заводу «Прогрес» у Тамбовській області РФ. Цей завод спеціалізується на обладнанні для систем управління авіаційної та ракетної техніки. На території стратегічного підприємства після низки вибухів спалахнула пожежа.

Нагадаємо, в ніч на 11 лютого 2026 року був уражений нафтопереробний завод «Волгоградський» у Волгоградській області РФ. Це підприємство було задіяне у забезпеченні російської окупаційної армії. На території НПЗ була зафіксована пожежа.

Источник: Ракурс


