Взрыв прогремел на заводе крупнейшей нефтегазовой компании Венгрии.

Потужний вибух прогримів на заводі MOL — найбільшої транснаціональної нафтогазової компанії Угорщини.

Інцидент трапився в місті Тисауйварош у п’ятницю, 22 травня. Вибух на підприємстві стався під час повторного запуску після технічного обслуговування. За попередньою інформацією, одна людина загинула, ще семеро отримали тяжкі опікові травми. Про це повідомив прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр.

Наразі на місце події прямують міністр енергетики Іштван Капітань разом із головним виконавчим директором компанії MOL Жолтом Гернаді.

Наразі в Тисауйвароші працюють пожежні розрахунки, а також мобільна лабораторія та гелікоптер рятувальної служби.

