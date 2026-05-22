Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Взрыв прогремел на заводе крупнейшей нефтегазовой компании Венгрии. Фото:

Взрыв прогремел на заводе крупнейшей нефтегазовой компании Венгрии

22 мая 2026, 11:58
999

Потужний вибух прогримів на заводі MOL — найбільшої транснаціональної нафтогазової компанії Угорщини.

Інцидент трапився в місті Тисауйварош у п’ятницю, 22 травня. Вибух на підприємстві стався під час повторного запуску після технічного обслуговування. За попередньою інформацією, одна людина загинула, ще семеро отримали тяжкі опікові травми. Про це повідомив прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр.

Наразі на місце події прямують міністр енергетики Іштван Капітань разом із головним виконавчим директором компанії MOL Жолтом Гернаді.

Наразі в Тисауйвароші працюють пожежні розрахунки, а також мобільна лабораторія та гелікоптер рятувальної служби.

Нагадаємо, 8 травня в українських Карпатах була повністю ліквідована найбільша лісову пожежу. Лісівники спільно з підрозділами ДСНС понад дві доби боролись з вогнем поблизу селища Воловець на Закарпатті. До гасіння були залучені сотні лісівників та рятувальників, десятки одиниць техніки.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров