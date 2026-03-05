Зеленский и Орбан. Фото:

Президент Володимир Зеленський запропонував дати військовим ЗСУ номер телефону «людини, яка блокує допомогу від Євросоюзу».

Очевидно, глава держави мав на увазі прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Днями Угорщина заблокувала Україні позику від ЄС розміром 90 млрд євро. Блокування триватиме, доки Київ не відновить постачання нафти до Угорщини нафтопроводом «Дружба». Про Орбана Зеленський натякнув 5 березня під час брифінгу за підсумками роботи Кабміну.

Ви знаєте, що у нас повинна бути передплата. від української сторони щодо майбутньої авіації щодо «гріпенів» та «рафалів». Сподіваємося, що одна особа в ЄС не буде блокувати 90 млрд або перший транш і в українських воїнів буде зброя. Інакше дамо адресу цієї особи нашим ЗСУ. Нехай йому дзвонять і спілкуються з ним своєю мовою, — розповів Зеленський.

Як відомо, транзит нафти маршрутом «Дружба» через територію України був зупинений з кінця січня 2026 року. Саме через цей нафтогін Угорщина й Словаччина отримували переважну більшість нафти.

Нагадаємо, напередодні видання Financial Times поінформувало, що президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та президент Європейської Ради Антоніу Кошта просили перевірити процес відновлення нафтопроводу «Дружба», але Київ відмовив їм у цьому. У Брюсселі вважають, це помилкою, бо саме через це Угорщина заблокувала Україні кредит, а Словаччина — екстрені поставки електроенергії.