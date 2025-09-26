Венгерские беспилотники нарушили воздушное пространство Украины. Фото:

Українські військові фіксували, як з боку Угорщини на територію країни залітали невідомі дрони. Про президент України Володимир Зеленський за підсумками наради з військовими 26 вересня повідомив у Telegram.

Попередньо відомо, що це були угорські БпЛА. Дрони могли вести розвідку щодо промислового потенціалу в українських прикордонних районах. Глава держави наказав перевірити всю інформацію.

Доручив перевірити всі наявні дані та невідкладно доповісти щодо кожного зафіксованого факту, — сказав президент.

Нагадаємо, у травні цього року Служба безпеки України вперше в історії України викрила агентурну мережу воєнної розвідки Угорщини, яка шпигувала на шкоду українським інтересам.

Іноземні агенти збирали інформацію про військову захищеність Закарпаття, шукали вразливі місця у наземній і повітряній обороні області, а також вивчали сценарії поведінки місцевих жителів, якщо на територію регіону зайдуть угорські війська.