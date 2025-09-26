Сийярто прокомментировал заявление Зеленского. Фото:

Ракурс

Угорщина прокоментувала інформацію про можливий заліт угорських дронів в Україну.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто у хамській манері відреагував на заяву президента Володимира Зеленського про угорські дрони в Україні. Відповідний допис угорський дипломат 26 вересня зробив у Facebook.

Президент Володимир Зеленський починає божеволіти від антиугорських настроїв. Тепер він навіть бачить привидів, — так заявив Сіярто.

Нагадаємо, сьогодні президент Володимир Зеленський заявив, що українські військові фіксували, як з боку Угорщини на територію країни залітали невідомі дрони. Ці БпЛА могли вести розвідку щодо промислового потенціалу в українських прикордонних районах.