Угорщина прокоментувала інформацію про можливий заліт угорських дронів в Україну.
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто у хамській манері відреагував на заяву президента Володимира Зеленського про угорські дрони в Україні. Відповідний допис угорський дипломат 26 вересня зробив у Facebook.
Президент Володимир Зеленський починає божеволіти від антиугорських настроїв. Тепер він навіть бачить привидів, — так заявив Сіярто.
Нагадаємо, сьогодні президент Володимир Зеленський заявив, що українські військові фіксували, як з боку Угорщини на територію країни залітали невідомі дрони. Ці БпЛА могли вести розвідку щодо промислового потенціалу в українських прикордонних районах.
