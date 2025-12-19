Венгрия, Чехия и Словакия не будут иметь финансовых обязательств относительно 90 млрд для Украины

Премьер Венгрии Виктор Орбан, фото: Heute.at

Угорщина, Словаччина та Чехія не матимуть фінансових зобов’язань у межах уваленого Євросоюзом рішення про 90 млрд євро фінансової підтримки Україні у 2026−2027 роках.

Про це йдеться в повідомлення прес-служби Європейської Ради.

Завдяки посиленій співпраці (стаття 20 Договору про ЄС) щодо інструменту, заснованого на статті 212 Договору про функціонування ЄС, будь-яка мобілізація ресурсів бюджету Союзу як гарантії для цього кредиту не матиме впливу на фінансові зобов’язання Чеської Республіки, Угорщини та Словаччини, — вказано в повідомленні.

У Єврораді зазначають, що кредит буде повернуто Україною лише після отримання від Росії репарацій.

До того часу ці активи залишатимуться замороженими, і Союз залишає за собою право використовувати їх для погашення позики у повній відповідності до законодавства ЄС та міжнародного права, — вказано в повідомленні.

Міністр фінансів України Сергій Марченко на своїй сторінці повідомив, що ця позика буде для України безвідсотковою:

Ці кошти по своїй суті є безповоротними та безвідсотковими для України. Погашення може відбутись лише після того, як Росія компенсує нам збитки, завдані своєю агресивною війною.