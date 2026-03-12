Венгерская делегация по нефтепроводу «Дружба» уменьшилась на одного человека из-за вероятности мобилизации в украинскую армию, фото: «Аргумент»

Ракурс

До України вчора, 11 березня, вранці заїхала група громадян Угорщини на чолі з державним секретарем Міністерства енергетики країни Габором Цепеком з метою провести переговори щодо відновлення роботи нафтопроводу «Дружба».

Як встановив угорський новинний портал 24. hu, делегація мала складатися з п’яти осіб, однак один з її членів відмовився від поїздки, побоюючись юридичних наслідків.

За інформацією видання, п’ятий член делегації народився на Закарпатті і зберіг свій український паспорт, тож побоювався можливості мобілізації на тлі зростання напруженості між обома країнами.

Іншими словами, він не хотів ризикувати, що його можуть призвати до армії, — зазначає видання.

Тож в підсумку до України вирушило четверо осіб.

Зазначається, що делегація була створена рішенням уряду Угорщини від 4 березня, але список її членів не оприлюднено, відомо лише, що її очолює Чепек.

Минулого тижня держсекретар повідомив, що до складу делегації з п’яти осіб входять два державні керівники, які мають досвід у міжнародних відносинах, та два фахівці нафтогазової компанії Mol.

11 березня, коли Чепек зареєструвався на українському кордоні, він вже говорив лише про чотирьох осіб:

У складі комісії з розслідування фактів є чотири члени, крім мене, з нами також є фахівець з нафтової промисловості, державний керівник, який добре знається на міжнародних відносинах, та аналітик енергетичного ринку.

Хоча угорська делегація проігнорувала всі звичайні дипломатичні протоколи, повідомивши про себе лише тоді, коли вже була в дорозі й, за повідомленнями МЗС України, не мала офіційного статусу чи запланованих офіційних зустрічей, її все ж прийняли в Києві.

Чапек опублікував на своїй Фейсбук-сторінці відповідне відео, у якому зокрема зазначив, що переговори з питань енергетики були ненадовго перервані через повітряну тривогу, що змусило делегацію сховатися в бомбосховищі.

Джерело: 24. hu