В МИДе отреагировали на решение Венгрии арестовать средства «Ощадбанка» и блокировать евроинтеграцию Украины

МИД отреагировал на последние действия венгерских властей, фото: МИД Украины

https://racurs.ua/n212539-v-mide-otreagirovali-na-reshenie-vengrii-arestovat-sredstva-oschadbanka-i-blokirovat.html

Ракурс

Національна асамблея (парламент) Угорщини сьогодні, 10 березня, більшістю голосів ухвалила резолюцію, яка закликає уряд країни відмовитися від підтримки переговорів про вступ України до Євросоюзу та заблокувати подальше фінансування військових потреб України країнами ЄС.

Також сьогодні стало відомо, що уряд Угорщини ухвалив постанову про вилучення валюти та цінностей із затриманих нещодавно на території країни інкасаторських автомобілів «Ощадбанку».

Міністерство закордонних справ України відреагувало на такі дії угорської влади.

Жоден з цих кроків не є здивуванням для української сторони: такі ганебні позиції влади Угорщини давно відомі, — наголошують у відомстві.

Вважаємо, що голосування щодо відмови від підтримки вступу України до ЄС надсилає сигнал насамперед угорській національній меншині в Україні. Віктор Орбан фактично «закриває" двері в ЄС саме перед їхнім обличчям, — додали у МЗС.

У МЗС зазначили, що офіційний Будапешт «продовжує відігравати роль троянського коня в ЄС, намагаючись блокувати фінансову та військову підтримку в протидії російській агресії, а також поступ України на шляху до ЄС»:

Такі кроки спрямовані на те, щоб тримати Євросоюз у заручниках. Вони йдуть в унісон з політикою РФ щодо ЄС, спрямованою на послаблення та розкол обʼєднаної Європи. Угорський парламент сьогодні точно зірвав аплодисменти — в Москві.

В українському зовнішньополітичному відомстві наголосили, що ця резолюція угорського парламенту не змінює правил ЄС і не має юридичної сили в контексті процесу євроінтеграції України:

Це політичний крок, який слід розглядати в контексті виборчої кампанії. Такими самими політичними кроками є ухвалення урядової постанови та відповідного «закону», які покликані «легалізувати» викрадення коштів державного Ощадбанку України.