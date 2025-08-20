США предложили Будапешт для переговоров Зеленского и Путина. Фото:

США розглядають низку міст у різних країнах для проведення російсько-українського саміту.

Вашингтон запропонував Будапешт для зустрічі президентів України та Росії Володимира Зеленського та Володимира Путіна. Секретна служба Сполучених Штатів готується до саміту в Угорщині. Про це повідомило видання Politico.

Зазначається, що американська спецслужба часто перевіряє різні місця, і остаточне місце проведення може змінитися.

Я не збираюся підтверджувати чи спростовувати місця подій, — заявила спікер Білого дому Каролін Лівітт.

Водночас Sky News заявило, зустріч Зеленського і Путіна може відбутися до кінця серпня. Наразі потенційними місцями саміту розглядають Женеву, Відень, Рим, Будапешт і Доху. Зазначаються, що українці проти зустрічі в Будапешті, а Рим та Ватикан не подобаються російській стороні. Найкращим варіантом вважають швейцарську Женеву.

Нагадаємо, AFP повідомило, що російський диктатор Володимир Путін під час телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом запропонував провести двосторонній саміт України та РФ у Москві. Президент України Володимир Зеленський, який у той момент перебував у Білому домі з європейцями, відмовився від такої пропозиції.

Прийняти двосторонній саміт погодилася Швейцарія. У Берні пообіцяли, що російського диктатор не заарештують за ордером Міжнародного кримінального суду, якщо той приїде на переговори щодо миру з Зеленським.

