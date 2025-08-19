Путін пропонував Трампу організувати зустріч із Зеленським у Москві. Фото:

Ракурс

Президент Росії Володимир Путін хотів у Москві зустрітися з українським лідером Володимиром Зеленським.

Російський диктатор під час телефонної розмови з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом запропонував провести двосторонній саміт України та РФ у столиці країни-агресора. Про це повідомляє BFMTV із посиланням на AFP.

Одне з джерел заявило, що «Путін згадав Москву». То й же ж співрозмовник поінформував, що Зеленський, який у той момент перебував у Білому домі з європейцями, відмовився від такої пропозиції.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп Дональд Трамп після зустрічі в Білому домі з президентом України Володимиром Зеленським і лідерами Європи розпочав організацію зустрічі президента РФ Володимира Путіна з главою та України. Зеленський вже наголосив, що готовий зустрітися з диктатором без будь-яких умов.

Американський лідер вважає, що Зеленський та Путін мають зустрітися він на віч перед тристороннім самітом за участю Сполучених Штатів. Господар Білого дому наголосив, що Зеленський та Путін «ладнають краще, ніж очікувалося» й саме через це запланована їхня двостороння зустріч.

Тим часом саміт України та Росії погодилася прийняти Швейцарія. У Берні заявили, що нададуть Путіну «імунітет» від арешту за ордером Міжнародного кримінального суду, якщо зустріч із Зеленським відбудеться на території Швейцарії.

