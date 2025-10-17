Зеленського здивував майбутній саміт Трампа з Путіним в Угорщині. Фото:

https://racurs.ua/ua/n209743-zelenskogo-zdyvuvav-maybutniy-samit-trampa-z-putinym-v-ugorschyni-axios.html

Ракурс

Президента України Володимира Зеленського здивувала розмова американського та російського лідерів Дональда Трампа та Володимира Путіна.

Зеленський, який прибув до Вашингтона вчора, останніми днями був вельми оптимістичний щодо своєї запланованої зустрічі з Трампом. Глава держави очікував, що президент Сполучених Штатів готовий поставити Україні далекобійні ракети «Томагавк». Про це повідомило видання Axios.

Зазначається, що після того, як Зеленський приземлився на авіабазі «Ендрюс», він дізнався про анонсований саміт Трампа з Путіним в Будапешті.

Український президент і його команда були здивовані, побачивши заяву Трампа про те, що він переговорив із Путіним і погодився зустрітися з ним в Угорщині, — йдеться в матеріалі.

Axios пише, що Угорщина є найменш дружньою щодо України країною в Європейському Союзі.

Тим часом ресурс Roll Call, який відстежує графік зустрічей лідера США, поінформував про зустріч з Зеленським о 20.00 за київським часом. Переговори відбудуться в неформальній обстановці за обідом і будуть закриті для преси. А після цієї зустрічі, о 22.00, Трамп вирушить до Флориди.

Нагадаємо, сьогодні у Вашингтоні відбудеться зустріч президентів США Дональда Трампа й України Володимира Зеленського. Очікується, що сторони обговорюватимуть можливу передачу далекобійних ракет «Томагавк», посилення ППО і навіть плани України піти в наступ.

Напередодні Трамп провів телефонну розмову з російським президентом Володимиром Путіним й анонсував двосторонній саміт в Угорщині. Зустріч відбудеться у найближчі два тижні.

Джерело: Axios