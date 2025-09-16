Американський лідер Дональд Трамп. Фото:

https://racurs.ua/ua/n209128-tramp-zayavyv-scho-zelenskyy-bude-zmushenyy-uklasty-ugodu.html

Ракурс

Президент США Дональд Трамп знову заговорив про прямі переговори України з Росією.

Він наголосив, що президент України Володимир Зеленський має погодитися укласти угоду, яка призведе до завершення російсько-української війни. Заяву Трампа 16 вересня поширило видання Clash Report.

Зеленському доведеться піти на угоду, — зазначив Трамп.

Також американський лідер висловився про потенційну зустріч українського лідераз російським диктатором Володимиром Путіним. Він не виключив, що візьме участь у цих перемовинах.

Зеленський та путін ненавидять один одного. Схоже, мені доведеться сидіти з ними в одній кімнаті, бо вони не зможуть ужитися, — наголосивТрамп.

Нагадаємо, днями президент США Дональд Трамп заявив, що президент України Володимир Зеленський хоче миру, а бажання глави РФ Володимира Путіна завершити війну проти України залишається під питанням. І тому Сполученим Штатам доведеться діяти дуже жорстко.

А 14 вересня Трамп вперше визнав Росію агресором у війні проти України.

Джерело: Clash Report