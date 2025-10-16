Трамп зателефонував Путіну. Фото:

Президент США Дональд Трамп 16 жовтня зателефонував главі РФ Володимиру Путіну.

Розмова відбувається напередодні візиту до Сполучених Штатів президента України Володимира Зеленського. Американський лідер очікує, що розмова буде дуже довгою. Про це Трамп повідомив у соціальній мережі Truth Social.

Я зараз розмовляю з президентом Путіним. Розмова триває, вона довга, і я, як і президент Путін, доповім про її зміст після її завершення, — йдеться у повідомленні.

Тим часом видання Politico поінформувало, що завтра Трамп і Зеленський обговорюватимуть перехід України в наступ. Також, як очікується, обговорюватиметься надання ЗСУ далекобійних ракет «Томагавків» і систем ППО Patriot.

Вони хочуть перейти в наступ. Я прийму рішення з цього приводу, але вони хотіли б перейти в наступ, — цитує видання американського лідера.

Зазначається, що делегація з Києва очікує, що завтрашня зустріч у Білому домі допоможе отримати Україні сучасне озброєння, необхідне для проведення чергової контрнаступальної операції проти РФ.

Нагадаємо, днями постійний представник США при Північноатлантичному альянсі Метью Вітакер заявив, що на цьому тижні очікуються нові оголошення про постачання зброї ЗСУ через програму НАТО PURL, яка передбачає закупівлі американських озброєнь.

