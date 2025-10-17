Дональд Трамп анонсував зустріч з Володимиром Путіним в Угорщині. Фото:

https://racurs.ua/ua/n209741-tramp-zayavyv-pro-maybutnu-zustrich-iz-putinym-u-budapeshti.html

Ракурс

Президент США Дональд Трамп анонсував зустріч з главою РФ Володимиром Путіним.

Лідери обох країн домовилися про зустріч високопосадовців наступного тижня. Від Америки на переговори делегацій поїде, зокрема, державний секретар Марк Рубіо. Ймовірно, зустріч президентів відбудеться у Будапешті. Про це Трамп повідомив у соціальній мережі Truth Social.

Потім ми з президентом путіним зустрінемося в узгодженому місці, у Будапешті, Угорщина, щоб обговорити, чи зможемо ми покласти край цій «безславній» війні між росією та Україною. Ми з президентом Зеленським зустрінемося завтра в Овальному кабінеті, де обговоримо мою розмову з президентом путіним та багато іншого. Я вважаю, що сьогодні телефоном був досягнутий великий прогрес, — йдеться у повідомленні.

За словами американського лідера, зустріч з Путіним відбудеться у найближчі два тижні. На ній очікується присутність і Рубіо, і віце-президента Джей Ді Венса, і спецпредставника президента США Стів Віткоффа.

Інші заяви Трампа:

Я потрапив у цю ситуацію — не я розпочав цю війну. Це справа Байдена. І я прийшов, і це був повний безлад, який призвів би до Третьої світової війни. На мою думку, це могло статися. Але цього не буде. Нам теж потрібні «Томагавки» для Сполучених Штатів Америки. У нас їх багато, але вони нам потрібні. Ми не можемо виснажувати нашу країну. Вони дуже важливі. Вони дуже потужні. Вони дуже точні. Вони дуже хороші. Але вони нам теж потрібні.

Тим часом у Кремлі підтвердили, що Путін і Трамп обговорили можливість наступної зустрічі на високому рівні та домовились, що їхні представники негайно займуться її підготовкою. Російська пропаганда пише, що обидва лідери згадали про можливі поставки Україні далекобійних ракет Tomahawk.

Путін повторив, що вони не змінять ситуації на полі бою, але завдадуть істотної шкоди відносинам країн, — інформують РосЗМІ.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відреагував на намір Трампа провести переговори із Путіним у Будапешті і наголосив, що угорська сторона здатна підготувати такий саміт.

Запланована зустріч між президентами США та росії — це чудова новина для миролюбних людей усього світу, — написав він у соцмережі X.

Нагадаємо, сьогодні у Вашингтоні відбудеться зустріч президентів США Дональда Трампа й України Володимира Зеленського. Очікується, що сторони обговорюватимуть можливу передачу далекобійних ракет «Томагавк», посилення ППО і навіть плани України піти в наступ.