Саміт президента США Дональда Трампа та глави РФ Володимира Путіна в Будапешті під загрозою зриву.

З невідомих причин була відкладена зустріч державного секретаря США Марко Рубіо та міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова, яка була запланована на цей тиждень. Ця зустріч мала перебувати саміту в Угорщині. Про це повідомив CNN із посиланням на власні джерела.

Зазначається, що через це може бути відкладена й зустріч Трампа з Путіним. Але поки незрозуміло, який саме вплив це матиме на планування зустрічі двох лідерів.

Як стверджує CNN, Рубіо та Лавров проводили телефонну розмову минулого тижня, аби обговорити деталі прийдешньої зустрічі та «подальші кроки» щодо врегулювання російсько-української війни.

Однак, як наголошують джерела, після діалогу між посадовцями чиновники Сполучених Штатів «відчули, що позиція РФ недостатньо еволюціонувала за межі своєї максималістської позиції».

Нагадаємо, 16 жовтня президент США Дональд Трамп поговорив телефоном із главою РФ Володимиром Путіним й заявив, що вони зустрінуться в Будапешті, аби обговорити завершення російсько-української війни.

