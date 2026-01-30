Владимир Зеленский, фото: Офис президента

Володимир Зеленський, президент України, підтвердив свою готовність зустрітися на рівні лідерів з російським диктатором Володимиром Путіним для вирішення найчутливіших питань щодо завершення війни.

Водночас запрошення до Москви Зеленський назвав неконструктивним. Про це він сказав на зустрічі із журналістами, повідомляє «Суспільне».

Безумовно, це неможливо, щоб я зустрічався з Путіним в Москві. Це так само як з Путіним зустрічатись в Києві. Я можу запросити його в Київ, нехай приїжджає. Публічно запрошую його, якщо він наважиться, звісно, — наголосив Зеленський.

Ми хочемо конструктивно домовитися про реальне закінчення війни, ми хочемо домовитися про зустріч, яка може стати результативною. Але якщо хтось не хоче зустрічатись, але не може собі дозволити сказати про це прямо з якоїсь причини, то тоді звучать ці запрошення в Москву, — додав він.

На думку Зеленського, зустріч на рівні лідерів має вирішити питання, щодо яких переговорні групи не мають мандату, зокрема щодо територій.

Він зазначив, що оцінює склад російської делегації на переговорах в Абу-Дабі (ОАЕ), котрі відбулися 23−24 січня, як «вищий», ніж на попередніх раундах. Російську делегацію очолив начальник ГРУ Ігор Костюков. Наступна зустріч запланована на 1 лютого, проте, за словами Зеленського, можливі зміни щодо локації та дати.

28 січня помічник Путіна Юрій Ушаков, що Зеленський може приїхати до Москви, якщо хоче зустрітися з Путіним. Ушаков також пообіцяв Зеленському «гарантії безпеки».

Джерело: «Суспільне»