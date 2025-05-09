СБУ разоблачила сеть венгерских военных шпионов. Фото: СБ Украины

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СБУ вперше в історії України викрила агентурну мережу воєнної розвідки Угорщини, яка шпигувала на шкоду українським інтересам.

Агенти мали завдання збирати інформацію про військову захищеність Закарпаття, шукали вразливі місць у наземній і повітряній обороні області, а також вивчали сценарії поведінки місцевих жителів, якщо на територію регіону зайдуть угорські війська. Правоохоронці вже затримали двох агентів із мережі угорської спецслужби. Про це Служба безпеки України 9 травня повідомила у Telegram.

Куратором зловмисників був кадровий співробітник угорської воєнної розвідки, чию особу вже ідентифіковала спецслужба.

Одним із його агентів був 40-річний колишній військовий з Берегівського району, якого іноземці завербували та перевели у «режим очікування» ще у 2021 році. Активно працювати проти України він почав вже у вересні 2024 року.

Зраднику, зокрема, дали завдання вивчити настрої місцевого населення і отримати таку інформацію:

яка буде реакція військових і цивільного населення Закарпаття, якщо в область ввійде миротворчий контингент, зокрема угорські військові;

яке військове спорядження та озброєння можна придбати на чорному ринку Закарпаття;

яка ситуація із міграцією угорського населення в регіоні;

які військові сили розташовані на Закарпатті, чи багато транспорту і бойових машин;

наскільки укомплектовані правоохоронні органи і яка їхня чисельність тощо.

Також угорський агент особисто розвідував розміщення на Закарпатті українських військ та координати зенітно-ракетних комплексів С-300. Після виконання завдання він виїхав до Угорщини, щоб відзвітувати перед куратором. Він перетнув кордон завдяки довідці, що доглядає за хворим батьком. Під час зустрічі куратор передав агенту готівку для шпигунської діяльності.

А в березці цього року агент вже вдруге зустрівся з куратором. Цього разу він отримав телефон із спеціальним програмним забезпеченням для законспірованого зв’язку.

Новим завданням було виявлення службових авто, які належать представникам Сил безпеки та оборони у Закарпатській області. Також він мав звітувати угорцям про втрати ЗСУ на війні та актуальні події із лінії фронту.

Ще одним агентом розвідки Угорщини виявилася колишня українська військова, яка звільнилася з лав армії у 2025 році. Їй наказали зібрати інформацію про наявність літаків та гелікоптерів у Закарпатській області, а також про оборонні системи військової частини, де вона проходила службу.

Шпигунів вже затримали за місцем проживання. Обом повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Кримінального кодексу України. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на початку травня військова контррозвідка СБУ затримала агента росії у зоні бойових дій на Харківщині. Ним виявився контрактник однієї із бригад ЗСУ, який працював на російську воєнну розвідку й «зливав» окупантам локації з'єднання, в якому проходив службу на Куп’янському напрямку.