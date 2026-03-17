Виктор Орбан пообещал блокировать 90 млрд евро для Украины, пока не заработает «Дружба».

https://racurs.ua/n212673-orban-o-kredite-dlya-ukrainy-net-nefti-net-deneg.html

Ракурс

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прокоментував майбутнє допомоги Україні.

Кредит Європейського Союзу для України у розмірі 90 млрд євро розблокують лише після фактичного відновлення транзиту нафти трубопроводом «Дружба». Ця позиція Будапешту залишається незмінною. Відповідну заяву Орбан опублікував у Facebook, також про це пише портал Index.hu.

Якщо немає нафти, немає грошей. Я сказав, що позиція Угорщини залишається незмінною, — зазначив він.

Угорський прем'єр додав, що це питання обговорювалося в ході нещодавніх консультацій із президентом Європейської ради Антоніу Коштою та прем'єром Словаччини Робертом Фіцо.

Орбан також поінформував, що українська сторона не прийняла угорських експертів, які прибули до України, щоб обговорити ситуацію.

Я розглядаю всю нафтову блокаду як спробу просто втрутитися в угорські вибори на боці опозиційної партії «Тиса», — наголосив очільник уряду.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто оголосив, що Будапешт продовжить блокування ухвалення 20-го пакета санкцій проти РФ та кредиту для України на 90 млрд євро, доки Київ не відновить транзит нафтопроводом «Дружба».

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та президент Європейської ради Антоніу Кошта заявили, що ЄС запропонував Україні технічну підтримку та фінансування для відновлення нафтогону «Дружба».

Президент України Володимир Зеленський у листі до лідерів Євросоюзу пообіцяв їм відновити транзит через нафтопровід «Дружба» за приблизно півтора місяця.

Джерело: Index. hu