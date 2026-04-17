Петер Мадяр може стати новим премьер-міністром Венгрії уже 9 мая.

Лідер партія «Тиса» Петер Мадяр планує скласти присягу прем'єр-міністра Угорщини 9 травня.

Хоча точна дата буде встановлена президентом країни, 9 травня є найбільш імовірною датою, оскільки «Тиса» хоче провести першу сесію у вихідні дні. Цю дату вже затвердили представники політичних сил, що пройшли до парламенту під час виборів. Про це пише портал HVG.

У тому разі, якщо парламент сформують 9 травня, то комітети заслухають майбутніх міністрів не 11 або 12 травня. Це дозволить швидко сформувати новий уряд. Мадяр заявив, що готовий скласти присягу в перший день скликання парламенту.

Нагадаємо, опозиційна партія Угорщини «Тиса», яку очолює Петер Мадяр, перемогла на парламентських виборах, що відбулися 12 квітня. Ця політсила отримала близько 69,35% голосів, що забезпечує їй 138 зі 199 місць у парламенті (при необхідному мінімумі у 133 для конституційної більшості).

Чинний прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив про несподіваність результату та необхідність глибокої перебудови правого політичного табору.

Джерело: HVG