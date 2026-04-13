Украина отменила свои рекомендации по поездкам в Венгрию.

Ракурс

Україна скасувала свої рекомендації щодо поїздок до Угорщини.

Міністерство закордонних справ України скасувало рекомендацію для громадян утримуватися від поїздок до Угорщини, яка була запроваджена раніше на тлі ризиків, пов’язаних із перебігом виборчої кампанії в країні. Про це міністр закордонних справ Андрій Сибіга 13 квітня повідомив у соцмережах.

Зазначається, що це рішення ухвалили у зв’язку із завершенням виборів в Угорщині. Бо виборча компанія в цій країні супроводжувалася маніпуляціями щодо України, але зараз ризики провокацій вже втратили актуальність.

Знімаємо рекомендації громадянам утриматися від поїздок до Угорщини. У звʼязку із завершенням учора виборчої кампанії в Угорщині, МЗС відміняє попередні рекомендації громадянам утриматися від поїздок до Угорщини. Ця виборча кампанія, яка, на жаль, була переповнена маніпуляціями щодо України, вже позаду. А отже втратили свою гостроту й підвищені ризики провокацій, через які запроваджувалися ці обмеження, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, опозиційна партія «Тиса» Петера Мадяра здобуває конституційну більшість і 138 місць у парламенті Угорщини, а партія «Фідес» прем'єра Віктора Орбана отримує 55 місць. ключові закони, потрібно 133 голоси.

Лідер угорської партії «Тиса» Петер Мадяр закликав «маріонеток Орбана» самостійно піти у відставку.