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Ракурс
Андрей Сибига, фото: Офис президента

Открываем новую страницу в украинско-венгерских отношениях — Сибига

4 июн 2026, 11:40
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Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Україна та Угорщина відкривають нову сторінку у відносинах.

Про це йдеться у повідомленні міністра, опублікованому сьогодні, 4 червня, на його сторінці у соціальній мережі Х.

Ми відкриваємо нову сторінку у відносинах між Україною та Угорщиною — сторінку, що ґрунтується на взаємній повазі, довірі та нашому спільному європейському майбутньому, — наголосив він.

Сибіга висловив подяку кіпрському головуванню «за провідну роль у просуванні процесу вступу України до ЄС», а також усім державам-членам ЄС, Єврокомісії та інституціям ЄС «за їхню незмінну підтримку».

Нагадаємо, вчора, 3 червня, прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив про досягнення угоди з Україною щодо «розширення мовних, освітніх, культурних та політичних прав» угорської нацменшини. За його словами, якщо Україна виконає свої зобов’язання в межах цієї угоди, угорський уряд підтримає відкриття першого кластера переговорів щодо вступу України до ЄС.

Источник: Ракурс


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