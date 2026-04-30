Ізраїльський імпортер відмовився приймати партію краденого українського зерна.

Крадене українське зерно не будуть розвантажувати в Ізраїлі.

Ізраїльська компанія «Ценципер», яка є одним із провідних імпортерів зернових у країні, відмовилася приймати партію українського зерна, що мала бути доставлена до порту Хайфи. Про це повідомило видання Newsru.co.il.

Компанія вже повідомила постачальника, що «з огляду на обставини», для розвантаження доведеться шукати інший порт.

Також імпортери розкритикували відсутність чіткої позиції та інформаційної підтримки з боку уряду Ізраїлю, які мали б допомагати бізнесу в подібних ситуаціях, пов’язаних із міжнародними торговельними обмеженнями та контролем походження аграрної продукції.

ЗМІ припустили, що причиною такого рішення стали побоювання імпортерів щодо можливих юридичних наслідків і потенційних санкцій, зокрема з боку Євросоюзу.

Рішення компанії «Ценципер» вже прокоментували в українському МЗС й назвали це «правильним кроком». Міністр закордонних справ Андрій Сибіга зазначив, що це є чітким сигналом інших суднам та урядам не купувати зерно, яке було вкрадене в Україні.

Нагадаємо, нещодавно в порт Ізраїлю прибуло судно з вкраденим Росією українським зерном. Після цього президент Володимир Зеленський заявив, що Україна на основі інформації від розвідки готує відповідний санкційний пакет, який буде охоплювати й тих, хто безпосередньо перевозить це зерно, і тих фізичних та юридичних осіб, хто намагається заробляти на такій кримінальній схемі.

Напередодні Київ передала ізраїльській стороні офіційний пакет документів із проханням накласти арешт на російське морське судно «Панорамітіс» та його вантаж.

Джерело: Newsru.co.il