Нефтепровод Одесса – Броды, фото: «Укринформ»

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Racurs.ua

Представители пророссийского «подполья» завербовали одного из жителей Одессы и постепенно подводили его к совершению теракта.

Злоумышленники пытались убедить мужчину устроить теракт на нефтепроводе Одесса — Броды. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Сначала завербованного пособника российской агентуры использовали для осуществления простых задач — передачи гонораров модераторам антиукраинских сообществ (суммы денег составляли от одной до четырех тысяч долларов) и создания «ботов» в соцсетях.

В частности, одним из заданий было приобрести сим-карты, которые впоследствии использовались для голосования за петиции на сайте президента Украины.

Такие задания он начал получать в марте 2017 года. Однако постепенно они становились все более «ответственными», мужчину знакомили с другими членами антиукраинского центра и готовили к осуществлению «подвига», отмечают в СБУ.

Но когда одессит узнал, что ему предлагают за деньги совершить теракт на нефтепроводе, отказался выполнять эту задачу. Теперь он сотрудничает с правоохранительными органами и дает соответствующие показания.

Для получения заданий завербованный одессит посещал территорию оккупированного Крыма и непризнанного Приднестровья, в частности города Симферополь и Тирасполь, где встречался с братом — бывшим активистом «Куликового поля» и координатором подпольной антиукраинской деятельности на Одещине, который сейчас проживает в Москве.

Напомним, в 2016 году СБУ задержала российского агента, которому поручили создать антиукраинское подполье в одном из районов Луганщины.