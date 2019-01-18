Нафтопровід Одеса – Броди, фото: «Укрінформ»

https://racurs.ua/ua/n116978-predstavnyky-prorosiyskogo-pidpillya-proponuvaly-jytelu-odesy-zdiysnyty-terakt-na-naftoprovodi.html

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Представники проросійського «підпілля» завербували одного з жителів Одеси й поступово підводили його до здійснення теракту.

Зловмисники намагалися переконати чоловіка влаштувати теракт на нафтопроводі Одеса — Броди. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Спочатку завербованого посібника російської агентури використовували для здійснення простих завдань — передачі гонорарів модераторам антиукраїнських спільнот (суми грошей становили від однієї до чотирьох тисяч доларів) та створення «ботів» у соцмережах.

Зокрема, одним із завдань було придбати сім-картки, які згодом використовувалися для голосування за петиції на сайті президента України.

Такі завдання він почав отримувати в березні 2017 року. Однак поступово вони ставали все «відповідальнішими», чоловіка знайомили з іншими членами антиукраїнського центру й готували до здійснення «подвигу», зазначають в СБУ.

Але коли одесит дізнався, що йому пропонують за гроші здійснити теракт на нафтопроводі, відмовився виконувати це завдання. Тепер він співпрацює з правоохоронцями й надає відповідні свідчення.

Для отримання завдань завербований одесит відвідував територію окупованого Криму та невизнаного Придністров’я, зокрема міста Сімферополь та Тирасполь, де зустрічався з братом — колишнім активістом «Куликового поля» та координатором підпільної антиукраїнської діяльності на Одещині, який наразі проживає в Москві.

Нагадаємо, навесні 2016 року СБУ затримала російського агента, якому доручили створити антиукраїнське підпілля в одному з районів Луганщини.