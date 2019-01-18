Арешт рахунків «Запоріжжяобленерго» стався через мільйонні борги заводу Фірташа. Фото: Mind.ua

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Racurs.ua

Арешт рахунків «Запоріжжяобленерго» стався через мільйонні борги «Запоріжського титано-магнієвого комбінату», який належить Дмитру Фірташу. Тільки у 2018 році комбінат заборгував 186 млн грн, а загальна сума становить понад 778 млн грн.

Саме через ці борги «Запоріжжяобленерго» не змогло розрахуватися з державним енергоринком. Через борг перед державою на рахунки обленерго накладено арешт, повідомляється на сайті «Запоріжжяобленерго».

Наразі борг Запорізького обленерго перед державним енергоринком складає 717 млн грн.

Через арешт рахунків обленерго Запорізької області не може проводити ремонтні роботи, у компанії частково призупинено виплату зарплати працівникам. Арешт рахунків також ставить під загрозу енергопостачання в регіоні. Сьогодні «Запоріжжяобленерго» постачає електроенергію для 22 тис. компаній та 760 тис. споживачів.

Раніше повідомлялось, що на модернізацію українських обленерго потрібно до 20 років і близько 15 млрд. доларів.