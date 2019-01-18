Перехід громад до Православної церкви України: Парубій підписав відповідний закон

Андрій Парубій, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n116976-perehid-gromad-do-pravoslavnoyi-cerkvy-ukrayiny-spiker-pidpysav-vidpovidnyy-zakon.html

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Спікер Верховної Ради Андрій Парубій сьогодні підписав законопроект № 4128-д, який полегшує та врегульовує питання переходу релігійних об'єднань від підпорядкування одному релігійному центру до підпорядкування іншому.

Підписання цього закону було заблоковане відразу чотирма постановами про скасування результатів голосування, однак за необхідних 226-ти голосів їх підтримали лише 33, 24, 26 і 27 народних обранців відповідно, повідомляє агентство «РБК-Україна».

Після цих голосувань Парубій публічно підписав законопроект № 4128-д.

«Закон підписано», — зазначив спікер.

Тепер документ передадуть для підпису президентові України Петру Порошенку.

Вчора доопрацьований варіант законопроекту № 4128-д підтримали 229 народних обранців. Він передбачає, що релігійна громада може змінити свою підлеглість за рішенням двох третин парафіян під час голосування на загальних зборах. Крім того, у випадку зміни підлеглості запроваджується мораторій на відчуження майна релігійної громади, який триватиме до завершення цієї процедури.

Нагадаємо, під час розгляду цього законопроекту виник словесний конфлікт між Парубієм та народним депутатом з «Опозиційного блоку» Вадимом Новинським. Зокрема, Парубій назвав Новинського «нечистю».