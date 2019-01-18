Переход общин в Православную церковь Украины: Парубий подписал соответствующий закон

Андрей Парубий, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n116976-perehod-obschin-v-pravoslavnuu-cerkov-ukrainy-spiker-podpisal-sootvetstvuuschiy-zakon.html

Racurs.ua

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий сегодня подписал законопроект № 4128-д, который облегчает и регулирует вопросы перехода религиозных объединений от подчинения одному религиозному центру в подчинение другому.

Подписание этого закона было заблокировано сразу четырьмя постановлениями об отмене результатов голосования, однако при необходимых 226-ти голосах их поддержали только 33, 24, 26 и 27 народных избранников соответственно, сообщает агентство «РБК-Украина».

После этих голосований Парубий публично подписал законопроект № 4128-д.

«Закон подписан», — отметил спикер.

Теперь документ передадут для подписи президенту Украины Петру Порошенко.

Вчера доработанный вариант законопроекта № 4128-д поддержали 229 народных избранников. Он предусматривает, что религиозная община может изменить свою подчиненность по решению двух третей прихожан во время голосования на общем собрании. Кроме того, в случае изменения подчиненности вводится мораторий на отчуждение имущества религиозной общины, который продлится до завершения этой процедуры.

Напомним, во время рассмотрения этого законопроекта возник словесный конфликт между Парубием и народным депутатом из «Оппозиционного блока» Вадимом Новинским. В частности, Парубий назвал Новинского «нечистью».