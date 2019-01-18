Арест счетов «Запорожьеоблэнерго» произошел из-за миллионных долгов завода Фирташа. Фото: Mind.ua

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Арест счетов «Запорожьеоблэнерго» произошел из-за миллионных долгов «Запорожского титано-магниевого комбината», принадлежащего Дмитрию Фирташу. Только в 2018 году комбинат задолжал 186 млн грн, а общая сумма составляет более 778 млн грн.

Именно из-за этих долгов «Запорожьеоблэнерго» не смогло рассчитаться с государственным энергорынком. Из-за долга перед государством на счета облэнерго наложен арест, сообщается на сайте «Запорожьеоблэнерго».

Сейчас долг Запорожского облэнерго перед государственным энергорынком составляет 717 млн ​​грн.

Из-за ареста счетов облэнерго Запорожской области не может проводить ремонтные работы, в компании частично приостановлена ​​выплата зарплаты работникам. Арест счетов также ставит под угрозу энергоснабжение в регионе. Сегодня «Запорожьеоблэнерго» поставляет электроэнергию для 22 тыс. компаний и 760 тыс. потребителей.

Ранее сообщалось, что на модернизацию украинских облэнерго нужно до 20 лет и около 15 млрд долл.